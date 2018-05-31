الخزينة الأمريكية تضيف كيانين بإيران و3 قادة بـ"أنصار حزب الله" بقائمة العقوبات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت وزارة الخزينة الأمريكية، مساء الأربعاء، إضافة كيانين وثلاثة قادة من منظمة أنصار حزب الله، على قائمة العقوبات لانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، وذكر: "قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بفرض عقوبات على كيانين إيرانيين لارتكابهما انتهاكات لحقوق الإنسان بالنيابة عن حكومة إيران. وشملت العقوبات أيضا ثلاثة قادة على الأقل من واحدة من هذين الكيانين، وهي منظمة ’أنصار حزب الله‘"

وأضاف البيان: "أدرجت أوفاك على لائحة العقوبات كيان آخر يختص بتشغيل تقنيات معلومات أو اتصالات تسهل آليات المراقبة والتعقب التي من شأنها أن تساعد في ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان خطيرة من قبل أو نيابة عن حكومة إيران. وأخيرا، أدرج المكتب فردين لانخراطهما في أنشطة الرقابة التي تحظر وتحد وتعاقب ممارسة حرية التعبير والتجمع لمواطني إيران، وفرد آخر لعمله لصالح أو بالنيابة عن كيان منخرط في أنشطة الرقابة."

ولفت البيان إلى أن "هذه العقوبات تأتي في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة للشعب الإيراني وحملة القمع الوحشية للنظام التي تلت الاحتجاجات."