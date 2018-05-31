شاهد ماذا فعل ترامب لطفل حاول احتضانه عدة مرات

ماذا فعل ترامب لطفل حاول احتضانه عدة مرات؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
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لم ييأس الطفل بل حاول مرات عدة، إلا أن ترامب انتبه في نهاية المطاف للطفل.

حاول طفل احتضان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عدة مرات أثناء توقيعه قانوناً جديداً، إلا أنه كان منشغلاً بالتحدث مع الآخرين.

 

 