(CNN)-- يظهر هذا الفيديو تدفق نهر من الحمم البركانية والصخور المنصهرة بعد خروجها من شقوق أحدثها بركان كيلاويا في هاواي باتجاه الأحياء السكنية.
شاهد.. نهر من الحمم يندفع نحو أحياء سكنية في هاواي
نهر من الحمم يندفع نحو أحياء سكنية في هاواي
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
2:18
تدفقت الحمم البركانية والصخور المنصهرة بعد خروجها من شقوق أحدثها بركان كيلاويا في هاواي.
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