شاهد.. نهر من الحمم يندفع نحو أحياء سكنية في هاواي

نهر من الحمم يندفع نحو أحياء سكنية في هاواي

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
2:18

تدفقت الحمم البركانية والصخور المنصهرة بعد خروجها من شقوق أحدثها بركان كيلاويا في هاواي.

(CNN)-- يظهر هذا الفيديو تدفق نهر من الحمم البركانية والصخور المنصهرة بعد خروجها من شقوق أحدثها بركان كيلاويا في هاواي باتجاه الأحياء السكنية.