لقاء نادر بالبيت الأبيض ينتهي بتراجع ترامب عن إلغاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد أسبوع من إعلانه عن إلغاء قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره، معلنا أن القمة ستجري في موعدها الذي كان مقررا في 12 يونيو/ حزيران الجاري في سنغافورة.

وجاء إعلان ترامب عن لقاء نادر في البيت الأبيض، حيث استقبل وفد كوري شمالي برئاسة كيم يونغ شول كبير المفاوضين الكوريين الشماليين الذي يوصف بأنه "الذراع اليمنى" لزعيم كوريا شمالية، وذلك في أول لقاء من نوعه منذ لقاء الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ونائب المارشال شو ميونغ روك عام 2000.

وسلم المبعوث الكوري الشمالي رسالة من كيم جونغ أون إلى ترامب في البيت الأبيض، حيث قضى ما يقرب من 90 دقيقة. وقال ترامب، عقب اللقاء، إن "العلاقات تُبنى وهذا أمر إيجابي جدا". وأضاف ترامب أنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد نزع أسلحتها النووية والتطور كدولة.