شاهد.. طائرة تهبط اضطرارياً على طريق مزدحم

شاهد.. طائرة تهبط اضطرارياً على طريق مزدحم

العالم
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
طائراتحوادث
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يظهر  هذا الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة عملية الهبوط المثيرة بعدما اضطر الطيار للهبوط  على الطريق المكتظ بسبب خلل في المحرك، حيث كانت السيارات على الشارع كانت تحاول تفادي الاصطدام بالطائرة .

تمكن قائد طائرة صغيرة من الهبوط اضطراريا على طريق سريع مزدحم في جنوب كاليفورنيا، ويظهر  هذا الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة عملية الهبوط المثيرة بعدما اضطر الطيار للهبوط  على الطريق المكتظ بسبب خلل في المحرك.

 

السيارات على الشارع كانت تحاول تفادي الاصطدام بالطائرة

 

نجح الطيار في الهبوط على الطريق العام دون أن يصاب أحد بأذى

طائراتحوادث