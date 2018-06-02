شاهد.. طائرة تهبط اضطرارياً على طريق مزدحم

تمكن قائد طائرة صغيرة من الهبوط اضطراريا على طريق سريع مزدحم في جنوب كاليفورنيا، ويظهر هذا الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة عملية الهبوط المثيرة بعدما اضطر الطيار للهبوط على الطريق المكتظ بسبب خلل في المحرك.
السيارات على الشارع كانت تحاول تفادي الاصطدام بالطائرة
نجح الطيار في الهبوط على الطريق العام دون أن يصاب أحد بأذى
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