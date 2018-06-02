داليا مجاهد.. أمريكية مسلمة ألهمت الملايين بحديثها في مؤتمر TED

داليا.. أمريكية مسلمة ألهمت الملايين بحديثها

رمضانيات
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
رمضانأمريكاالحجاب
1:10

شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

(CNN)-- داليا مجاهد هي خبيرة بيانات أمريكية ومتحدثة ألهمت الملايين ممن شاهدوها عبر مؤتمر TED العالمي، وتشرح في هذا الفيديو سبب ارتدائها للحجاب بعمر 17 عاماً. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

رمضانأمريكاالحجاب