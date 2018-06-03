مقتل 35 مهاجرا قرب السواحل التونسية بعد غرق قاربهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُتل 35 مهاجرا بعد غرق القارب الذي كانوا على متنه قرب السواحل التونسية، في وقت متأخر من ليل السبت، كما قام الحرس الوطني بإنقاذ 67 آخرين.

ولقي المهاجرون حتفهم بعد غرق القارب الذي كانوا على متنه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية (تاب)، الأحد، في الوقت الذي قامت فيه قوات الحرس الوطني التونسي بإنقاذ 67 مهاجرا، وفقا لما قالته وزارة الداخلية التونسية عبر موقعها الرسمي.

وتلقت الجهات المختصة إشارة عند الساعة العاشرة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، من قارب صيد والذي كان يبعد خمسة أميال عن ساحل جزيرة كركنة وفقا لوزارة الداخلية.