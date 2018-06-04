شاهد.. هذا ما يبدو عليه ثوران بركان من الفضاء!

(CNN)-- ثار بركان فويغو في غواتيمالا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً. وقذف الانفجار البركاني، الأحد، نهراً من الحمم البركانية الحمراء والساخنة بجانب تدافع سحب من الدخان الكثيف إلى قرابة 10 كيلومترات تقريبًا في الهواء، وفقًا لما ذكرته الوكالة الحكومية للحد من الكوارث (CONRED).