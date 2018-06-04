شاهد.. هذا ما يبدو عليه ثوران بركان من الفضاء!

شاهد.. هذا ما يبدو عليه ثوران بركان من الفضاء

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و47 دقيقة.
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يمكن مشاهدة ما يبدو عليه ثوران البركان من الفضاء مع تصاعد سحابة رمادية اللون في الوسط.

(CNN)-- ثار بركان فويغو في غواتيمالا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً. وقذف الانفجار البركاني، الأحد، نهراً من الحمم البركانية الحمراء والساخنة بجانب تدافع سحب من الدخان الكثيف إلى قرابة 10 كيلومترات تقريبًا في الهواء، وفقًا لما ذكرته الوكالة الحكومية للحد من الكوارث (CONRED).