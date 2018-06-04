(CNN)-- يتوقع النائب الجمهوري أندريه كارسون بأن الولايات المتحدة يمكن أن ترى في العقد القادم مرشحًا مسلماً لرئاسة أمريكا. شاهد هذا الفيديو لتعرف سبب توقعه، عبر سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
أندريه كارسون.. مسلم يشرف على الاستخبارات الأمريكية
أندريه.. مسلم يشرف على الاستخبارات الأمريكية
رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
1:18
شاهد هذا الفيديو ضمن السلسلة التي نعرضها في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
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