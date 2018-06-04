أندريه كارسون.. مسلم يشرف على الاستخبارات الأمريكية

(CNN)-- يتوقع النائب الجمهوري أندريه كارسون بأن الولايات المتحدة يمكن أن ترى في العقد القادم مرشحًا مسلماً لرئاسة أمريكا. شاهد هذا الفيديو لتعرف سبب توقعه، عبر سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."