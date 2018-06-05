بوتين... عن ترامب ومستقبله السياسي وصور "صدره العاري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبل زيارته المرتقبة إلى فيينا، والتي تعتبر أول زيارة لدولة غرب أوروبا خلال عام، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع التلفزيون النمساوي ORF تحدث فيه عن علاقته مع دونالد ترامب، ومستقبله السياسي، وصوره التي تظهره عاري الصدر والجدل الذي دار بشأنها.

فقد قال بوتين إنه يتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة دائمة على الهاتف، وإن وزارتي الخارجية تعملان جيدا سوية لتحقيق المصالح المشتركة، وخصوصا في سعي البلدين لمحاربة الإرهاب.

وأضاف بوتين بالقول: "في إحدى المكالمات الأخيرة، قال ترامب إنه يشعر بالقلق من إمكانية قيام سباق جديد للتسليح. أنا أتفق معه بشدة، ولكن لمنع مثل هذا الأمر، علينا التفكير جديا فيه، والتصرف بشأنه."

وحول كوريا الشمالية قال بوتين إن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخفيف التوتر في الكوريتين، وتابع بالقول: "نعلق آمالا كبيرة على اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي بكيم جونغ أون. ولا أرغب بالتفكير مطلقا في إمكانية قيام حرب نووية بين البلدين، فهذا ليس من مصلحتنا لأن كوريا الشمالية جارتنا."

أما بشأن الأقاويل حول تحويله روسيا إلى دولة متسلطة وقد نصب نفسه قيصرا عليها، قال بوتين: "هذا غير صحيح، ومنفصل تماما عن الواقع لأن روسيا بلد ديمقراطي، والجميع يلتزم بالدستور."

وحول ما إذا كان بوتين سيبقى في السياسة بعد انتهاء فترته الرئاسية، طلب عدم استباق الأحداث، ففترته الرئاسية بدأت للتو، وهو لا زال في بداية الرحلة.

وفي سؤال حول انتشار الكثير من الصور التي تظهره عاري الصدر، قال بوتين: "أنت قلت عاري الصدر وليس عاريا. عندما أكون في إجازة لا أجد أي سبب للاختباء، ولا عيب في ذلك."