مؤسس ستاربكس يستقيل من منصبه.. فهل يستعد لرئاسة أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت سلسلة مقاهي ستاربكس، الإثنين، عن استقالة مؤسسها ومديرها التنفيذي السابق، هوارد شولتز، من منصبه في نهاية يونيو/حزيران.
وكشف شولتز، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، عن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث أعرب عن "قلقه" في الآونة الأخيرة على الأوضاع في بلاده، قائلاً: "أنا في غاية القلق بشأن الخلاف المتزايد داخل البلاد ومكانتنا في العالم."
الجدير بالذكر أن إشاعات سابقة انتشرت حول احتمال أن يكون شولتز من ضمن مرشحي الحزب الديموقراطي.
وأطلق شولتز سلسلة مقاهي ستاربكس عام 1982 ، وشغل منصب الرئيس التنفيذي بين العامين 1987 و2000 ومن ثم بين العامين 2008 و2017.
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