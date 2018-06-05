شيرمان جاكسون.. باحث أمريكي اعتنق الإسلام لينقذ حياته

باحث أمريكي اعتنق الإسلام لينقذ حياته

رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
أمريكاالإسلامالإسلاموفوبيارمضان
1:39

شاهد الفيديو لتعرف كيف أنقذ الإسلام شيرمان جاكسون، ضمن سلسلة "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

(CNN)-- شيرمان جاكسون، وهو باحث إسلامي بارز، يقول إن الإسلام أنقذه، وكثيرين غيره، من حياة خطرة في الشوارع. شاهد هذا الفيديو لتعرف السبب، عبر سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

أمريكاالإسلامالإسلاموفوبيارمضان