شاهد.. الشرطة الأمريكية تطارد مدرعة عسكرية مسروقة

الشرطة الأمريكية تطارد مدرعة عسكرية مسروقة

العالم
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
أمريكاسرقاتالجيش الأمريكي
1:05

المدرعة سرقت من قاعدة "فورت بيكيت" العسكرية التابعة للحرس الوطني في مدينة بلاكستون.

(CNN)-- قام رجل أمريكي بسرقة ناقلة جنود في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، لينتج عن ذلك مطاردة بينه وبين الشرطة لمدة ساعتين انتهت باعتقال اللص.

أمريكاسرقاتالجيش الأمريكي