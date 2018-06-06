(CNN)-- قام رجل أمريكي بسرقة ناقلة جنود في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، لينتج عن ذلك مطاردة بينه وبين الشرطة لمدة ساعتين انتهت باعتقال اللص.
شاهد.. الشرطة الأمريكية تطارد مدرعة عسكرية مسروقة
الشرطة الأمريكية تطارد مدرعة عسكرية مسروقة
العالم
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
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المدرعة سرقت من قاعدة "فورت بيكيت" العسكرية التابعة للحرس الوطني في مدينة بلاكستون.
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