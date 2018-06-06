نشب حريق ضخم في وسط العاصمة البريطانية، لندن، الأربعاء، وهرعت 15 سيارة إطفاء وما يقارب المائة رجل إطفاء إلى موقع الحريق الذي وقع بفندق Mandarin Oriental للتعامل معه، وفقا لما نشرته فرق الإطفاء على تويتر .
شاهد.. حريق ضخم في لندن يستدعي تدخل ما يقارب الـ120 رجل إطفاء
شاهد.. حريق ضخم في وسط لندن
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و42 دقيقة.
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نشب حريق ضخم في وسط العاصمة البريطانية، لندن، الأربعاء، وهرعت 15 سيارة إطفاء وما يقارب المائة رجل إطفاء إلى موقع الحريق.
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