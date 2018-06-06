شاهد.. حريق ضخم في لندن يستدعي تدخل ما يقارب الـ120 رجل إطفاء

نشب حريق ضخم في وسط العاصمة البريطانية، لندن، الأربعاء، وهرعت 15 سيارة إطفاء وما يقارب المائة رجل إطفاء إلى موقع الحريق الذي وقع بفندق Mandarin Oriental للتعامل معه، وفقا لما نشرته فرق الإطفاء على تويتر .