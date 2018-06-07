ترامب على غلاف مجلة "تايم" من جديد: ملك بتاج من ذهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منا لا يذكر غلاف مجلة "تايم" الأمريكية التي ظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يجلس خلف مكتبه، فيما تعصف به عاصفة رياح مرة، وعاصفة أمطار قوية مرة أخرى. هذه المرة تعود المجلة بغلاف جديد، يحمل ترامب وهو يرتدي ثياب الملك "مغترا بنفسه."

ويظهر ترامب على الغلاف كأنه ملك يقف أمام مرآة، ويضع على رأسه تاجا ذهبيا، فيما عيناه مثبتتان على القارئ الذي يتصفح المجلة ويمسكها بين يديه.

أما العنوان الرئيسي للمجلة فهو: "أنا الملك".

وفي بيان مقتضب على موقعها، كتبت المجلة الأمريكية أن هذا الغلاف ما هو إلا تعبير عن الهجمات السياسية المتكررة التي يوجهها البيت الأبيض للمحقق روبرت مولر.

وهذا الغلاف من تصميم الرسام تيم أوبرايان، والذي اعتاد إبهار قراء المجلة بالكثيرة من تصاميم غلافها منذ عام 1989، بموضوعات تنوعت بين البابا بينيدكت السادس عشر، وحتى أسامة بن لادن.

وحول هذا التصميم، قال أوبرايان إن هذا الغلاف يغوص في أعمال طريقة تعامل دونالد ترامب وفريقه مع التحقيقات حول روسيا منذ اليوم الأول لوصولهم إلى المكتب البيضاوي.

وأضاف أوبرايان أن واحدا من أهم القرارات التي أخذها بعين الاعتبار هو ما إذا كانت نظرة ترامب مثبتة على نفسه في المرآة، أم باتجاه الناس. ولكنه اختار أن ينظر ترامب إلى الناس لأنها تعبر عن تعامل الرئيس الأمريكي مع الشعب بشكل عام.

وهذه هي المرة الرابعة التي يرسم فيها أوبرايان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على غلاف مجلة "تايم".