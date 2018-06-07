(CNN)-- عندما شعرت فريال سالم بأن نظرية التطور تتحدى إيمانها، توقعت إدانة من معلميها. لكن ردهم صدمهما. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
فريال سالم.. أمريكية مسلمة أثّرت "نظرية التطور" على نشأتها
فريال.. مسلمة أثّرت "نظرية التطور" على نشأتها
رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
1:09
شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
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