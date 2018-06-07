فريال سالم.. أمريكية مسلمة أثّرت "نظرية التطور" على نشأتها

(CNN)-- عندما شعرت فريال سالم بأن نظرية التطور تتحدى إيمانها، توقعت إدانة من معلميها. لكن ردهم صدمهما. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."