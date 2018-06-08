عقوبات دولية على متجرين بالبشر في ليبيا بعد تقرير موسع لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خطوة غير مسبوقة، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ستة أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر، بعد حملة قادتها عدة دول مثل هولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن التقارير الأخيرة للزميلة نعمة الباقر حول مزادات المهاجرين في ليبيا هي التي لفتت الانتباه إلى هذه الممارسات.

وفرضت الحكومة الهولندية عقوبات تتضمن تجميدا للممتلكات وحظرا للسفر على هؤلاء الأشخاص، بدعم كامل من الحكومة الليبية.

وكان بلوك قد قال للزميلة هالة غوراني في مقابلة سابقة إن الفضل يعود لـCNN في تسليط الضوء على هذه القضية.

وكانت العقوبات قد فرضت في بداية مايو/أيار الماضي، في الوقت الذي قالت فيه روسيا إنها ستراجع الوثائق المقدمة حول هذه القضية، لتعود لاحقا وتوافق على العقوبات المفروضة.