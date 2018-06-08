النمسا تعلن حملة ضد "الإسلام السياسي" وتغلق 7 مساجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات النمساوية شنها لحملة تستهدف "الإسلام السياسي" حيث أغلقت سبعة مساجد وكشفت عن خطط لإبعاد ما يصل إلى 40 إماما خارج البلاد.

وقال المستشار النمساوي، سيبستيان كورز، أمام المشرعين النمساويين في البرلمان، الجمعة: "المجتمعات الموازية والإسلام السياسي والتطرف لا مكان له في بلدنا،" لافتا إلى أن الاجراءات بدأت ضد المساجد والمجتمعات المتدينة التي قيل إنها "على صلة قريبة بالإسلام السياسي المتطرف."

من جهته قال هينز- كريستيان ستراتش نائب المستشار الألماني في مؤتمر صحفي إن العديد من المساجد تموّل "دون مراجعة حقيقية" والإجراءات المتبعة تهدف للتدقيق في "تدف الأموال المشبوهة."

ويشار إلى أن الأئمة المبعدون مرتبطون مع المؤسسة الثقافية الإسلامية التركية.