رشيدة طليب.. الفلسطينية التي قد تكون أول مسلمة في الكونغرس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اقتربت الأمريكية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، من أن تكون أول امرأة مسلمة تشغل مقعدا في الكونغرس، وذلك بعد أن فازت بالانتخابات التمهيدية عن المقاطعة رقم 13 في ولاية ميشيغان الأمريكية.

فبعد أن تغلبت على عدة مرشحين ديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء، لن تواجه طليب مرشحا جمهوريا في الانتخابات العامة التي ستقام في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، لكنها قد تواجه مرشحا لا يدخل اسمه في قائمة المرشحين مع إمكانية فوزه عبر كتابة اسمه في أوراق الاقتراع من قبل المقترعين، إلا أنها ستكون المرشحة الأوفر حظا في مقاطعة ديمقراطية.

بدورها، قالت مديرة حملة طليب، أندي غوديريس، إن الفائز في الانتخابات التمهيدية سيفوز بالانتخابات، وأضافت في تصريحات لها، الثلاثاء: "لا شك بذلك".

وستشغل المرشحة الأمريكية من أصل فلسطيني والابنة الأكبر لمهاجرين فلسطينيين، المقعد الذي كان يشغله الجمهوري، جون كونيرز، قبل أن يستقيل في ديسمبر/كانون أول على خلفية توجيه اتهامات له بالتحرش الجنسي.

أما عن الرسالة التي تنوي إيصالها، قالت طليب لـCNN الشهر الماضي: "لا يتعلق الأمر فقط بأن تكون موجودا وتتباهى بإيمانك"، وأضافت: "لطالما أخبرت الناس أنني أُظهر جوهر الإسلام، بطريقة مؤثرة عبر خدمة المجتمع".

يذكر أن طليب كانت قد اعتقلت بعد أن قاطعت كلمة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مدينة ديترويت، وصرخت قائلة: "أطفالنا يستحقون أكثر"، وطالبته بقراءة الدستور.