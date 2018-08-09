روسيا تعتزم اتخاذ "إجراءات انتقامية" ردا على العقوبات الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن بلادها "ستعمل على اتخاذ إجراءات انتقامية"، ردا على العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بريطانيا.

وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي في موسكو، الخميس، وصفت زاخاروفا ما فعلته الولايات المتحدة بحقها بــ"عمل آخر غير ودي"، معتبرة أن واشنطن تعمل على علاقات ثنائية تستهدف تفاقم الأزمة بينهما وتصل بها إلى المستوى "صفر".

واتهت زاخاروفا الولايات المتحدة بـ"النفاق الصارخ"، قائلة إنه على الرغم من الوعود بتحسين العلاقات الأمريكية / الروسية خلال قمة هلسنكي، إلا أن التحرك بشأن العقوبات "زاد من تعقيد الوضع أكثر".