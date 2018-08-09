نائب ترامب يكشف موعد إنشاء قوة الفضاء الأمريكية

واشنطن (CNN)-- كشف مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، عن موعد تدشين قوة فضائية أمريكية، مؤكدا أنه "حان الوقت لإنشائها".

وأعلن بنس، في كلمة ألقاها أمام عسكريين ومدنيين أمريكيين في مقر البنتاغون، إن ذلك سيكون بحلول عام 2020، في الوقت الذي أعلن فيه عن الخطوات الفورية التي ستتخذها وزارة الدفاع في هذا الصدد.

وتحدث بنس عن تهديدات من الصين وروسيا، ليقول: "حان الوقت لإنشاء قوة الفضاء التابعة للولايات المتحدة"، مضيفا: ستتخذ إدارتنا قريباً إجراءات لتطبيق هذه التوصيات، بهدف إنشاء إدارة الولايات المتحدة لقوة الفضاء بحلول عام 2020".

يشار إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، قال ترامب إنه كان يوجه "البنتاغون لبدء العملية الضرورية على الفور لتأسيس قوة فضائية باعتبارها الفرع السادس للقوات المسلحة، وذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوطني للفضاء.