والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- حصل والدا ميلانيا ترامب، سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى، على الجنسية الأمريكية، الخميس، بحسب مايكل وايلدز، محامي الهجرة الخاص بها.

وقال وايلدز لـ"CNN" إنه "سارت الأمور بشكل طيب، وهم ممتنان للغاية ويقدرون هذا اليوم الرائع لأسرتهم".

كان فيكتور وأمالجا كنافس، اللذين تعود أصولهما إلى سلوفينيا، يعيشان في الولايات المتحدة حيث يحملون بطاقات خضراء، وقد شوهدا في واشنطن منذ أن تولى زوج ابنتهما الرئاسة.

يبلغ فيكتور وأملجا كنافس من العمر 73 سنة وعمر 71 سنة،على التوالي، وهما متقاعدان ويحتفظان بعلاقة منتظمة مع عائلة ترامب، وغالبا ما يسافران مع العائلة الأولى في رحلات خاصة.

وأضاف وايلدز أنه اعتبارًا من شهر فبراير/ شباط، كان الزوجان يعيشان في الولايات المتحدة بالبطاقات الخضراء. وتسمح البطاقة الخضراء للشخص بالحياة والعمل في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، ويمهد الطريق لحصولهما على الجنسية، إلا أنه من غير الواضح كيفية حصولهما عليها، وما إذا كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل في هذا الأمر.

وذكر محامي سيدة أمريكا الأولى: "أستطيع أن أؤكد أنهم حاملون للبطاقة الخضراء ومقيمون قانونيون دائمون في الولايات المتحدة".

ولم يشرح كيف حصلا على هذه البطاقات الخضراء، ما يثير احتمالات حصولهما عليها عن طريق ميلانيا ترامب أو أحد أفراد الأسرة الآخرين، وهي الطريقة التي يصفها ترامب بـ "هجرة التسلسل" أو الهجرة العائلية.

وتتمثل طرق الحصول على البطاقات الخضراء الامريكية في الروابط الأسرية، التي تستحوذ على الحصة الأكبر، ونسبة أقل منها تذهب إلى المهاجرين بناءً على عملهم ، وتشمل الفئات الأخرى اللاجئين والحالات الخاصة الأخرى.

وسبق أن دعا المدافعون عن تقييد الهجرة القانونية، إلى تطبيق نظام يقوم على "الجدارة" ، بحيث يتم اختيار المهاجرين على أساس حاجة الولايات المتحدة لهم.