مقتل 4 بينهم شرطيان في إطلاق نار بكندا.. وترودو: حادث فظيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الكندية، الجمعة، مقتل 4 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في فريدريكتون، عاصمة نيو برونزويك، حسبما جاء في حسابها الرسمي على "تويتر".

ووصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الحادث بـ"الفظيع"، مؤكدا عبر حسابه على موقع "تويتر" تضامنه مع الضحايا. وقال: "نحن نتابع الموقف عن كثب".

وأفادت الشرطة الكندية بأن من بين القتلى 2 شرطيين، فيما أعلنت أن المشتبه به بتدبير الحادث رهن الاحتجاز، وأن الوضع "تم احتواؤه" والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الأمر.

وذكرت الشرطة الكندية أن إطلاق النار وقع في منطقة بروكسايد درايف في المدينة التي يسكنها نحو 60 ألف شخص، داعية المواطنين إلى "تجنب المنطقة" لحين الإعلان عن مستجدات جديدة بشأن الواقعة.