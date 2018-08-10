"هذه الصين.. غادروا فورا": تحذير لطائرة استطلاع أمريكية فوق "مياه دولية"

حرب تجارية بين أمريكا والصين.. ما الذي يعنيه ذلك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تلقت طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية، الجمعة، ستة تحذيرات خلال رحلة فوق بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم بكين بإنشاء جزر اصطناعية في "المياه الدولية" المتنازع عليها بين عدد من الدول المحيطة.

التحذير وجهته الرادارات الصينية للطائرة الأمريكية التي حظي فريق CNN بفرصة للصعود على متنها للاطلاع على المنشآت الجاري تنفيذها، وجاء نص التحذير: "الطائرة العسكرية الأمريكية، هذه الصين، غادروا فورا وابقوا بعيدا للحيلولة دون وقوع سوء تفاهم."

وعبّر الكولونيل لورين كالين، الذي كان يقود فريق القتال الجوي على متن الطائرة: "رؤية مطارات وسط المحيط كان امرا مفاجئا."

ويشار إلى أن كلا من فيتنام والفلبين وتايوان واندونيسيا وماليزيا وبروناي يطالبون بمساحات تتداخل في بعضها البعض إلا أن الصين طالبت بأكبر مساحة من البحر الذي يمتد على رقعة مساحتها 3.6 مليون كيلومتر مربع.