زيد بن رعد: تعرضت لضغوط من دول ولكن ضغط انتهاكات حقوق الإنسان أكبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير ز يد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه تعرض لضغوط كثيرة من مختلف الدول، إلا أن الضغوط الناجمة عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كان أكبر.

جاء ذلك في تسجيل صوتي باللغة العربية، نشر على صفحة الأمم المتحدة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من بداية تولي لهذه المهمة الصعبة، مارست المهمة دون أن يكون هناك أي انتقائية أو أي تمييز ضد أي دولة بالتالي عندما نتدخل في هذه الأمور طبعا في هناك مس لمسألة السيادة ومن خلال مسألة السيادة ومسألة الشرعية، شرعية الحكومة وشرعية الدولة، فطبعا في هناك حساسيات واضحة والردود في غالبية الأحيان كانت قوية جدا.."

وتابع المسؤول الأممي قائلا: "لكن مقارنة مع الضغوطات التي مارسها ضحايا المجتمعات المدنية والناس الذين تعرضوا إلى التعذيب وهذه الانتهاكات الجسيمة هنا كان الضغط الأكبر."