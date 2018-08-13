خامنئي: لا حرب ولا مفاوضات مع أمريكا.. ولعبة واشنطن بائسة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه لا وجود لحرب أو مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، وذلك وفق خطابه الذي نُشر على موقعه الرسمي، الإثنين.

وأشار خامنئي إلى أن الحديث عن الحرب يهدف إلى إخافة من وصفهم بـ"الجبناء"، وتابع قائلاً إن الإدارة الأمريكية "تلعب لعبة بائسة، إذ يقول أحد مسؤوليها إن المفوضات ستتضمن شروطاً مسبقة بينما يقول آخر إنها مفاوضات دون شروط".

وحول العقوبات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني، لفت المرشد الإيراني، إلى أن الشؤون الداخلية "أكثر أهمية" من غيرها، مضيفاً أن "السبب الرئيسي لذلك يعود إلى المعايير التي تطبقها الدول"، مضيفاً أن العقوبات لن تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير ومن الممكن مقاومة تأثيرها، إن "اتخذت الإجراءات بفاعلية وحكمة وسرعة وحزم أكبر".

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيّز التنفيذ الثلاثاء، وذلك في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي، كما تستهدف العقوبات، التي تم تعليق العديد منها في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، صناعة السيارات والفولاذ والألومنيوم وغيرها من المعادن بما في ذلك الذهب.