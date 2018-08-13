قمة جديدة مرتقبة بين كيم ومون.. تعرَّف على الموعد والمكان

سول، كوريا الجنوبية (CNN)— أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن رئيس البلاد، مون جيه- إن وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيجتمعان مجدداً في قمة ثانية.

وستكون القمة المرتقبة بين كيم ومون بعاصمة كوريا الشمالية، بيونغ يانغ، في سبتمبر/ أيلول المقبل، حسبما أفادت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.

وتعد القمة القادمة، ثالث اجتماع بين المسؤولين، إذ التقيا للمرة الأولى في أبريل/ نيسان الماضي، عندما وقعا "إعلان بانموجوم"، الذي تعهدا فيه توثيق العلاقات بين الدولتين والعمل من أجل إنهاء الحرب الكورية رسمياً، بينما اجتمعا للمرة الثانية في مايو/ أيار الماضي بالمنطقة منزوعة السلاح، التي تفرق بين الشمال والجنوب.

وأتى إعلان وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن القمة الجديدة، عقب جولة من المحادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين من بيونغيانغ وسول، في المنطقة منزوعة السلاح، الإثنين.

وحول تفاصيل الاجتماعات السابقة، بينت الرئاسة الكورية الجنوبية أن اللقاء جرى في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين في مايو/ أيار الماضي. وتناول اللقاء "تبادل آراء" من بين عدة قضايا أخرى حول المضي قدما بالعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية في القمة المرتقبة بين الجانبين.