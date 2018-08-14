ترامب يصف موظفة سابقة في إدارته بـ"الكلبة"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوماروسا مانيغولت نيومان، موظفة سابقة في البيت الأبيض، بـ"الكلبة"، بعد أن أصدرت كتابها "Unhinged"، الذي يتضمن عدة محادثات خاصة خلال فترة عملها في البيت الأبيض.

وقال ترامب، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، إنه "عندما تعطي امرأة مسعورة منحطة باكية فرصة وتعطيها وظيفة في البيت الأبيض، أعتقد أن هذا لم ينفع". وأثنى ترامب على القرار الذي اتخذه، كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، في ديسمبر/ كانون أول الماضي بطرد نيومان، قائلا: "عمل جيد من الجنرال كيلي لطرد هذه الكلبة بسرعة".

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية أنها رفعت دعوى ضد نيومان، بتهمة خرق الاتفاقية السرية التي وقعتها مع الحملة عام 2016، بعد أن نشرت عدة تسجيلات صوتية لمحادثات بينها وبين ترامب ومساعدين في الحملة الانتخابية.

ومن جهة أخرى، أدان السيناتور الجمهوري، جيف فليك تصريحات ترامب الأخيرة، مشيراً إلى أن اللغة التي استخدمها "لا تليق برئيس الولايات المتحدة الأمريكية"، كما لفت إلى أنه لا ينبغي على الجمهوريين أن يقبلوا بتلك التصريحات.

وليست هذه المرة الأولى التي يُتهم بها ترامب بإهانة امرأة، إذ اُتهم مسبقاً بوصف بعض النساء بـ"الخنازير البدينة" و"الكلاب"، إلا أنه دافع عن أسلوب معاملته للنساء ونفى عدة ادعاءات ضده حول التحرش الجنسي.