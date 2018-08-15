خارجية أمريكا تكشف "خدعة" إيرانية بفيديو لصاروخ: لم يصب هدفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام إيرانية يظهر تجربة لصاروخ "فاتح مبين" كاشفة "خدعة" بأن الصاروخ لم يصب هدفه كما صور في التسجيل.

وقال الفريق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "نشرت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني فيديو قالت انه لتجربة الصاروخ الجديد ’فاتح مبين‘ يصور عملية الإطلاق، ثم تدعي انه وصل الى الهدف."

وأضاف الفريق في التغريدة ذاتها: "لكن بنظرة فاحصة لا تجد صارخا قادما نحو الهدف، بل مجرد تفجير موضعي.. النظام في إيران لا يكف عن سياسات الخداع، ويستمر في استعراضات مضحكة."

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