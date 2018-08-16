دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— "لماذا هذا الأمريكي (القس الأمريكي آندرو برونسون) مهما لدرجة تعريض الاستقرار المالي العالمي للخطر وتعريض وجود القاعدة الأمريكية في تركيا للخطر وتعريض شراكة مع حليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو) للخطر بسبب أمريكي واحد يمر عبر نظام العدل التركي"؟ سؤال وجه صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، خلال الملخص اليومي للوزارة، الأربعاء.

أجابت نويرت قائلة: "أنت تحاول أن تفرد شخصا واحدا وقد وقفت هنا مرارا وتكرارا، كما العديد من زملائي، للتحدث عن أشخاص آخرين تم اعتقالهم في ذلك البلد. تتمثل مهمتنا الرئيسية بحماية المواطنين الأمريكيين. لا شك أن هذه المقولة تشمل القس برونسون. لدينا أيضا ثلاثة موظفين محليين في الوضع عينه. لقد تحدثت عنهم بالأمس وكنت واضحة جدا معكم جميعا بأن هذا يمثل مصدر قلق كبير بالنسبة إلينا. اعتقلت الحكومة التركية أيضا عالما في وكالة الفضاء الأمريكية وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا أيضا. لقد سمعتم ذلك من وزارة الخارجية ومن البيت الأبيض وزملائنا الآخرين أيضا."

وتابعت قائلة: "لا أستطيع قبول فرضية سؤالك. تحدثنا عن الوضع المالي في تركيا بالأمس. الوضع المالي التركي قيد النظر منذ بعض الوقت ويعود ذلك إلى فرض العقوبات في آب/أغسطس… أعتقد أن ذلك كان في 1 آب/أغسطس. يتم تحضير ذلك منذ بعض الوقت ولا يمكنك لوم حكومة الولايات المتحدة على ذلك."

وأضافت: "لدينا علاقة واسعة جدا مع حكومة تركيا. لدينا دائما مع جميع الدول بشكل عام وفي كثير من الأحيان مسائل لا نتفق عليها دائما ولا ننظر إليها بالطريق عينها ولكن ثمة مسائل نعمل فيها معا ونتعاون، وستكون تركيا إحدى الحكومات التي نواجه معها أحيانا مسائل نختلف عليها وثمة مسائل نتفق عليها أيضا في بعض الأحيان."