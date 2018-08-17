دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، تشكيل "لجنة وطنية عاجلة" بهدف "إغاثة المتضررين" جراء الفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا الهندية مؤخرا.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "تتعرض ولاية كيرالا في الهند في هذه الأيام لفيضانات ضخمة هي الأعنف خلال قرن.. أسفرت عن مقتل المئات وتشريد مئات الآلاف.. مع استعداداتنا لعيد الأضحى المبارك لا ننسى مد يد العون لإخوتنا في الهند.. شعب الإمارات والجالية الهندية سيكونون يدا واحدة لإغاثة المتضررين".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجهت دولة الإمارات بتشكيل لجنة وطنية عاجلة لإغاثة المتضررين.. ونحث الجميع للمساعدة"، مضيفا أن "أبناء ولاية كيرالا كانوا ولا يزالون جزءا من قصة نجاحنا في الإمارات"، معتبرا أن "إغاثتهم وإغاثة كل محتاج واجب، وخاصة في هذه الأيام المباركة"، وفقا لقوله.