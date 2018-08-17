تركيا ترفض إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون

إسطنبول، تركيا (CNN)-- رفضت إحدى المحاكم الجنائية العليا في تركيا طلب القس الأمريكي، أندرو برونسون، بالإفراج عنه، ليستمر وضعه قيد الإقامة الجبرية وحظر سفره إلى الخارج، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول التركية، التي تديرها الدولة.

وقال محامو برونسون إسماعيل جيم هاليفورت إن التماس القس رفضته محكمة أدنى وأرسل إلى محكمة أعلى.

واحتُجز برونسون في تركيا منذ عام 2016 ، واتهم بالمساعدة في تدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي أردوغان.

وتسببت هذه القضية في توتر سريع للعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وتبادل المسؤولون إجراءات اقتصادية عقابية، فضلا عن الخُطب التي تهاجم سياسات كل دولة.