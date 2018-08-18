وكالة الأمم المتحدة للهجرة تعلن وفاة كوفي عنان السبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، السبت، وفاة الدبلوماسي الغاني والأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، وذلك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت شانثي زوجة ابن كوفي عنان في بيان لـCNN إن الأنباء المتناقلة حول الوفاة "ليست أنباء خاطئة للأسف.. توفي بسلام في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.."

ويذكر أن عنان تولى منصب الأمين العالم للأمم المتحدة بعد أن شغل قبل ذلك منصب وكيلا للأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام. فتسلم المنصب ليضيف ثروة من الخبرة والخبرة الفنية التي اكتسبها طوال ما ينوف على ثلاثين عاما من الخدمة في المنظمة العالمية، وفقا للأمم المتحدة وهو يتحدث الإنكليزية والفرنسية وعدة لغات أفريقية بطلاقة، عينته الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر لشغل هذا المنصب للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1997 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن عنان شغل مناصب متنوعة في الأمم المتحدة، فهي لا تركز على مسائل التنظيم - الإدارة والميزانية والمالية وشؤون الموظفين - فحسب وإنما تشمل أيضا قضايا اللاجئين وحفظ السلام. كما اضطلع بعدد من المهام الدبلوماسية الحساسة، شملت التفاوض من أجل عودة أكثر من 900 من الموظفين الدوليين إلى أوطانهم، وإطلاق سراح الرهائن الغربيين في العراق عقب غزو ذلك البلد للكويت في عام 1990؛ وبدء المناقشات بشأن صيغة "النفط مقابل الغذاء" للتخفيف من الأزمة الإنسانية في العراق؛ والإشراف على عملية الانتقال من قوة الأمم المتحدة للحماية في يوغوسلافيا السابقة إلى قوة التنفيذ الدولية بقيادة منظمة حلف شمال الأطلسي عقب إبرام اتفاق دايتون للسلام في عام 1995.