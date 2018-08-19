جواد ظريف ينتقد "مجموعة العمل".. ويؤكد: "الانقلاب" لن يتكرر أبداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشار وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الأحد، إلى أن "مجموعة العمل"، التي أنشأتها وزارة الخارجية الأمريكية، تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية، من خلال "الضغط والكذب والخداع والتضليل".

واستذكر ظريف، انقلاب 19 من أغسطس/ آب 1953، قائلاً في تغريدة على حسابه الخاص على "تويتر": "قبل 65 سنة، وفي هذا اليوم، أطاحت أميركا بالحكومة الوطنية المنتخبة للراحل الدكتور مصدق، وأعادت تأسيس النظام الاستبدادي، وجعلت الشعب الإيراني لمدة 25 سنة تحت هيمنتها"، مؤكداً أن "الانقلاب لن يتكرر أبداً".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن، الخميس الماضي، أن المجموعة "ستنسق الجهود لتغيير سلوك النظام الإيراني"، كما نفى رئيس "مجموعة العمل"، براين هوك وجود أي علاقة بين إعلان بومبيو وتزامنه مع ذكرى الانقلاب، موضحاً أن تزامن الحدثين كان "مجرد صدفة".

وبحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، فإن "الانقلاب العسكري الذي قاده الضابط فضل الله زاهدي عام 1953 بتخطيط أمريكي للإطاحة برئيس وزراء الحكومة الوطنية، المنتخب، محمد مصدق، وإعادة البلاد لحكم الملك السابق محمد رضا بهلوي، الذي استمر حكمه حتى الثورة الإسلامية".