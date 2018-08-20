مسؤول أفغاني يتهم طالبان باختطاف 150 شخصا.. والحركة ترد

كابول، أفغانستان (CNN)-- اتهم مسؤول أفغانى محلي متمردو حركة طالبان باختطاف 150 شخصا من 3 حافلات في وقت مبكر من صباح الإثنين، في مقاطعة قندوز شمال أفغانستان.

وقال عصمت الله مرادي، الناطق باسم مقاطعة قندوز لـCNN، إن أعضاء طالبان أوقفوا المركبات عندما كانوا مسافرين بين بدخشان وتاخار إلى كابول واختطفوا الركاب.

ولفت مرادي إلى أن قوات الأمن الأفغانية وصلت إلى المكان وتمكنت من إطلاق سراح معظم الركاب من بينهم 5 نساء وأطفال ، ولكن ما زال هناك 21 شخصًا لا يزالون بحاجة إلى إنقاذهم.

وتواصلت شبكة CNN مع حركة طالبان للحصول على تعليق بشأن الأمر، حيث نفى المتحدث باسمها اختطاف ركاب من 3 حافلات، صباح الإثنين، وقال ذبيح الله مجاهد إن الجماعة المتمردة تلقت تقارير تفيد بأن قوات الأمن الأفغانية كانت بين الركاب لذا أوقفت الحافلات لإجراء تحقيق.

وادعى مجاهد أن طالبان لم تخطف الركاب ولكنهم أخذوها إلى مكان آمن بالقرب من الطريق السريع، لاستجوابهم وسيفرج عنهم بعد انتهاء التحقيقات.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد أعلن، الأحد، وقف إطلاق النار لمدة شهر كامل ضد حركة طالبان، التي من المقرر أن تبدأ الاثنين، إذا وافقت المجموعة المتمردة على احترامها. فيما لم ترد طالبان حتى الآن على وقف إطلاق النار المقترح.