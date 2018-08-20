"هجوم إرهابي" في إسبانيا.. والشرطة تقتل منفذه

مدريد، إسبانيا (CNN)-- قالت الشرطة الإسبانية لشبكة CNN إن رجلا دخل إلى مركز شرطة إسباني وفي يده سكين قتل برصاصها، وذلك في أعقاب محاولته الهجوم على المتواجدين هناك واستهداف أحد الضباط، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

ووقع الحادث في كورنيللا، وهي منطقة تقع في كاتالونيا، فيما قال رئيس التحقيقات الجنائية بالمنطقة، رافيل كوماس، إنه يتم التعامل مع الأمر على أنه "هجوم إرهابي".

وأضاف كوماس: "لقد كان عملاً عدوانياً واضحاً ضد ضابط شرطة داخل مركز للشرطة"، و"كان الشخص ينطق بالإشارة إلى الله" أثناء الحادث.

ولا تزال الشرطة تعمل على كشف هوية المهاجم، فيما أضاف كوماس أن المهاجم "لم يكن معروفًا بأنه مرتبط بأي خلية جهادية".