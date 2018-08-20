إسطنبول، تركيا (CNN)-- تجري السلطات التركية تحقيقا في الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في أنقرة، الإثنين.

وأفاد مكتب الحاكم في أنقرة بأن سيارة بيضاء استهدفت السفارة الأمريكية عبر 6 طلقات نارية صوبها من كانوا يستقلونها قبل فرارهم، حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، صباح الإثنين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأصابت الأعيرة الباب المعدني للسفارة والنوافذ الخارجية. ولم يصب أحد في إطلاق النار.

ويأتي الحادث في ظل التوتر الذي يخيم على أجواء العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنفرة، بسبب قيام تركيا بوضع القس الأمريكي، أندرو برانسون، قيد الإقامة الجبرية، ورفضها إطلاق سراحه، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توعدت بفرض مزيد من العقوبات عليها.

ونقلت وكالة الأناضول عن متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال، قوله إنه "لا وجود لأي ضحايا، وهذا عمل استفزازي"، حسب تعبيره.