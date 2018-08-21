أفغانستان تستقبل عيد الأضحى بهجوم صاروخي قرب القصر الرئاسي

كابول، أفغانستان (CNN)-- شهدت العاصمة الأفغانية كابول هجوما صاروخيا، صباح الثلاثاء، في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس البلاد أشرف غني يتحدث خلال الاحتفال بعيد الأضحى في القصر الرئاسي.

وقال حشمت ستانيكزاي، المتحدث باسم شرطة مدينة كابول ، لـCNN، إن الصاروخ سقط في المنطقة الخضراء بالعاصمة الأفغانية بالقرب من مدرسة أماني الثانوية القريبة من القصر الرئاسي، مضيفا أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأفغاني اقتراح وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة شهر ضد حركة طالبان، الأحد، والذي كان من المقرر أن يبدأ أمس، إذا وافقت حركة طالبان على احترامه، لكن الحركة لم ترد بعد على هذا الاقتراح.