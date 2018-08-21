ترامب يتحدث عن إمكانية عقد قمة جديدة مع كيم

(CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز، الإثنين، عن "غياب الصواريخ والتجارب النووية من بيونغ يانغ"، إذ رأى أن ذلك يعتبر دليلاً قاطعاً على النجاح الذي حازت عليه مفاوضاته مع كوريا الشمالية.

وأكد ترامب أنه "أوقف كوريا الشمالية من القيام بتجارب نووية واختبار الصواريخ "، كما تساءل عن عما سيحدث، قائلاً: "سنرى ذلك لاحقاً".

وفيما يتعلق في الاشتراك باجتماعات مستقبلية، لفت الرئيس الأمريكي إلى إمكانية عقد قمة أخرى تجمعه بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلا أنه لم يدل بأية تفاصيل حول توقيت الاجتماع ومكانه.

وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن انعقاد قمة ثانية بين الرئيسين يعد بمثابة "إشارة عن إرادة ترامب وكيم نزع السلاح النووي ونشر السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وقالت مصادر دبلوماسية لـ CNN إن كوريا الشمالية "رفضت المقترحات المتكررة، التي قدمها البيت الأبيض في مسألة نزع السلاح النووي"، مضيفة أن واشنطن "قدمت وتتابع في تقديم مقترحات معينة للبدء والإكمال حتى الوصول إلى نقطة النهاية لتحقق نزع السلاح النووي كلياً".

وحول ما إن كانت كوريا الشمالية تتخذ خطوات أخرى في مرحلة نزع الأسلحة النووي غير تفكيك موقع اختبار فحسب، قال ترامب إنه "يعتقد بأنها تقوم بذلك"، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى حول المسألة.

وكان الرئيس الأمريكي قد اجتمع بزعيم كوريا الشمالية، في سنغافورة، في يونيو/ حزيران الماضي، إذ مدح ترامب زعيم كوريا الشمالية قائلاً إنه "كان رجلاً شديداُ"، ولكنه في الوقت نفسه "ذكي ويحب شعبه وبلده، ويريد الكثير من الأشياء الجيدة لذلك يفعل هذا".