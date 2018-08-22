مستشار ترامب: إيران هي المصرف المركزي للإرهاب العالمي

القدس (CNN)— دافع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتن، خلال مؤتمر صحفي في القدس، الأربعاء، عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً إن "الاتفاق أعطى النظام قدرات جديدة يستطيع استخدامها لتطوير أسلحته النووية، وبرنامجه البالستي ونشاطاته الإرهابية".

وأعلن بولتن أن بلاده ستبذل "أقصى قدر ممكن من الضغط" على إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي، كما أوضح أن "تغيير النظام الإيراني"، الذي وصفه بـ"المصرف المركزي للإرهاب العالمي منذ 1979"، "ليس جزء من السياسة الأمريكية"، إلا أن الولايات المتحدة "تريد تغيراً كبيراً في تصرفات النظام".

أما بما يتعلق بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن القرار كان "الخطوة الصائبة"، قائلاً: "كانت خطوة إيجابية للأمام، ليس فقط لإسرائيل، ولكن للفلسطينيين أيضا"، وذلك رغم قطع السلطة الوطنية الفلسطينية علاقاتها مع إدارة ترامب بعد قرار الاعتراف.

وحول الملف السوري، لفت بولتن إلى أن "الولايات المتحدة ترى خططاً لنظام الأسد لاستعادة محافظة إدلب"، إحدى آخر معاقل المعارضة في سوريا، إلا أنه أكد أيضاً أن بلاده "قلقة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية والبيولوجية مرة أخرى"، مضيفاً أن أمريكا سترد على النظام السوري في حال استخدم أي من هذه الأسلحة.