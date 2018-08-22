واشنطن عن مقاتلة "كوثر" الإيرانية: انتجتها أمريكا قبل عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية، المقاتلة "كوثر" التي كشفت عنها إيران قائلة إنها صناعة وطنية، مؤكدا على أن طائرتهم تشبه إلى جد كبير مقاتلة انتجتها أمريكا قبل عقود.

جاء ذلك في تغريدة لفريق التواصل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: كشف النظام الإيراني عن طائرة مقاتلة ’جديدة‘ قال انها ’متطورة‘ وانها ’صناعة محلية‘ يبدو ان مسؤولي النظام ليسوا على دراية كافية بمدى تطور صناعة الطيران. فطائرتهم تشبه الى حد كبير مقاتلة انتجتها الولايات المتحدة قبل عقود، ولدى إيران اسطول قديم منها. لكن الخداع هي وسيلتهم المفضلة".

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قالت في تقرير لها أن "المقاتلة المتطور، والتي تم إنتاجها من قبل المتخصصين في منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة، تتمتع بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4، وشاشات العرض الرقمية متعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات البالستية، ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية، وغيرها من المواصفات الأخرى".