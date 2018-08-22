الادعاء الألماني: اعتقلنا مسلما روسيا خطط لعملية تفجير

برلين، ألمانيا (CNN)— ألقت السلطات في برلين القبض على روسي مسلم يبلغ من العمر 31 عاماً، الأربعاء، بتهمة "التحضير لعملية وحشية" والتحضير لعملية تفجيرية في العام 2016.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن الرجل الملقب بـ "موغامد-علي سي" متهم أيضاً "بالاستحواذ على كميات كبيرة من المتفجرات في شقته في برلين، كما أن عملية اعتقاله متصلة بـ’تحقيقات القوات الأمن الفرنسية‘، إذ من المتوقع أن يكون المتهم قد خطط لهجوم مع مسجون في فرنسا يسمى ’كليمونت بي‘ قبل اعتقاله".

واتهم مكتب المدعي العام، الثنائي "بنية صنع مفجر لقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الناس"، إلا أن المكان والزمان، الذي كان من المفترض أن تنفذ العملية فيه "غير معروفين"، بحسب ما جاء في البيان.

وحول اشتراك الثنائي في عمليات سابقة، كان "علي سي" و"كليمونت بي" قد افترقا في 2016، خوفاً من أن تبحث الشرطة في شقتهم وتجد "المواد المخزنة"، بحسب مزاعم الادعاء.