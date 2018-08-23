فيسبوك يوقف مئات صفحات و"حملات تضليل" إيرانية تستهدف السعودية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أوقفت شركة فيسبوك، إحدى كبرى مواقع التواصل الاجتماعي، 652 مجموعة وصفحة على موقعها، تم التعرف عليها على أنها تأتي ضمن حملة "تضليل" مصدرها إيران وتستهدف دولا حول العالم من بينها السعودية.

وقالت شركة فيسبوك أن الصفحات التي تأتي ضمن حملات منسقة تنقسم إلى 254 صفحة على فيسبوك و116 صفحة على موقع مشاركة الصور "انستاغرام" ويتابعها أكثر من مليون شخص، لافتة إلى أن القائمين على هذه الصفحات أنفقوا أكثر من 12 ألف دولار على حملات ترويج بين عامي 2012 و2017.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة تويتر مؤخرا أنها تعرفت وأوقفت 284 حسابا العديد منها مصدره إيران بسبب ما وصفته بـ"التلاعب المنسق" لافتة إلى أنها تعمل على تقفي مثل هذه الحسابات مع هيئات قضائية وأمنية.

وقال لي فوستر، المحلل في شركة فايرآي: "عمليات التأثير الإيرانية هذه تهدف إلى الترويج لتوجهات سياسية تتماشى مع المصالح الإيرانية، وترويج مواضيع معادية للسعودية وإسرائيل ومؤيدة للشعب الفلسطيني."