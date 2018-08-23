بعد تبني داعش.. باريس: منفذ الهجوم غير مستقر عقلياً

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، خلال مؤتمر صحفي، في منطقة ترابيه بباريس، أن منفذ هجوم الطعن الذي راح ضحيته أمه وأخته، يعاني "مشاكل نفسية".

وقال كولومب إن الجاني "كان معروفاً بكونه مدافعاً عن الإرهاب"، كما أكد أيضاً أنه "كان شخصا غير مستقرا بدلاً من منفذ عملية إرهابية أو قد يرد على مطالب تنظيم داعش"، إذ تبنى تنظيم داعش هجوم الطعن في وقت سابق، بحسب البيان الذي أصدرته وكالة "أعماق" التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم.

وأوضح داعش في البيان أن "مصدراً أمنياً لأعماق: إن الشخص الذي نفذ الهجوم في مدينة ترابيه، جنوب غرب باريس، هو مقاتل بالدولة الإسلامية، نفذ العملية كاستجابة لدعوات استهداف مواطني دول التحالف"، إلا أن مكتب مكافحة الإرهاب في باريس لم يفتح تحقيقاً بتفاصيل الهجوم بعد، على عكس ما هو معتاد عندما يكون هناك إشارات لعلميات على صلة بعمل إرهابي.