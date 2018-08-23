الشرطة الفرنسية: مقتل شخصين وإصابة آخر بهجوم طعن غرب باريس

باريس، فرنسا (CNN)— قتل شخصان وأصيب آخر "بجروح خطيرة" في هجوم طعن وقع في منطقة ترابيه غرب العاصمة الفرنسية، باريس، الخميس، بحسب الشرطة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية لـCNN إن عناصر الأمن "قتلت حامل السكينة". وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "تم السيطرة على الرجل، مشاعري مع الضحايا وعائلاتهم"، كما حيا "الإجراءات والحركة المثالية التي قامت بها قوات الشرطة".

وأكد كولومب إن الشرطة تحقق في "تحديد ظروف هذه المأساة، إلا أنه لم تصدر بعد أي تصريحات حول إمكانية اتصال الهجوم بأي غاية إرهابية، لافتة إلى أن العملية الأمنية انتهت.