بومبيو يتخذ خطوتين بشأن كوريا الشمالية.. ماذا قرر؟

قد تكون هذه الركمجة الأكثر خطورة.. بين كوريا الجنوبية والشمالية

(CNN)-- اتخذ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، قرارين بشأن كوريا الشمالية.

وكشف بومبيو أنه سيزور ومبعوثه الجديد كوريا الشمالية، الأسبوع المقبل، وهي زيارة جديدة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي في إطار زياراته المتعددة إلى بيونع يانغ منذ وصوله إلى منصبه بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقرر بومبيو، الخميس، تعيين ستيفن بيجن، مبعوثا خاصا لكوريا الشمالية. وبيجن هو مدير تنفيذي سابق في شركة فورد موتورز، وكبير الموظفين السابقين ضمن فريق كوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي، آنذاك، في إدارة جورج دبليو بوش.