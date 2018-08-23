مسؤول روسي يكشف تفاصيل اجتماع بولتون: أمريكا لم توجه اتهامات لنا

موسكو، ورسيا (CNN)-- قال رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الجانب الأمريكي لم "يوجه أي اتهامات" ضد روسيا خلال اجتماع حضره، الخميس، في جنيف مع نظيره الأمريكي، جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي".

باتروشيف قال إنه "من المهم أن نلاحظ أنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضدنا خلال الاجتماع. لقد عملنا بطريقة بناءة. وبطبيعة الحال، كانت لدينا وجهات نظر مختلفة حول عدد من القضايا.. لكننا وضعنا مقترحات.. ووافقوا على العمل على مقترحاتنا".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقد في جنيف عقب الاجتماع مع باتروشيف، قال بولتون إنه لم يتمكن من إصدار بيان مشترك مع الروس لأن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق حول موضوع التدخل في الانتخابات.

والتقى المسؤولان في جنيف، الخميس، لمتابعة القمة الأخيرة في هلسنكي بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وقال باتروشيف، وهو مسؤول في الأمن الوظيفي والاستخبارات، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لاستعادة قنوات الاتصال المعلقة بين الولايات المتحدة والجيش الروسي والوكالات الأخرى ، حسبما أفادت "ريا نوفوستي".

وأضاف باتروشيف: "من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا أن نواصل اتصالاتنا من خلال قناة وزارة الدفاع، لأن لدينا خط اتصال فيما يتعلق بسوريا على سبيل المثال، ولكنه ضيق للغاية، ويتعامل بشكل عام فقط مع تنسيق الرحلات"، حسب الوكالة.

وقال المسؤولون الروس إن الجانبين ناقشا أيضا مسألة الحد من التسلح، بما في ذلك عدم انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى إيران وكوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة الأنباء.