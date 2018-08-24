نتنياهو ينتقد دعم الاتحاد الأوروبي لإيران: خطأ فادح

بعد تهديد ترامب.. ماذا يخسر المتعاونون مع إيران?

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "خطأ فادح".. هكذا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم الاتحاد الأوروبي لإيران، الجمعة، رغم العقوبات المفروضة على طهران بقرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، غرد نتنياهو: "قلت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع رؤساء وزراء دول البلطيق: قرار الاتحاد الأوروبي من يوم أمس تحويل 18 مليون يورو إلى إيران هو خطأ فادح، يشابه إعطاء الشعب الإيراني والمحاولة لصد العدوان الإيراني قرصا ساما".

وتساءل نتنياهو: "إلى أين تذهب هذه الأموال؟"، ليجيب بعدها: "إلى إنتاج الصواريخ وإلى الحرس الثوري"، خاتما بقوله: "يجب على جميع الدول أن تعمل معا من أجل استئناف فرض العقوبات على إيران".