أردوغان "مستذكرا" السلطان السلجوقي أرسلان: لن يتمكن أحد من عرقلة أهدافنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، إن أهداف تركيا الموضوعة ستحقق ولن يتمكن أحد من عرقلتها، وذلك في تغريدة له على صفحته بتويتر، في ذكرى معركة "ملاذكرد".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية تغريدة أردوغان والتي قال فيها: "ما دامت الروح التي جعلت انتصار ملاذكرد ممكنا مستمرة، لن يتمكن أحد من عرقلة تحقيق أهداف تركيا لعام 2023 و2053، ورؤيتها لعام 2071".

وتابع قائلا: "نحيي ذكرى السلطان القائد ألب أرسلان والشهداء، بكل امتنان سائلين الله لهم الرحمة"، وفقا لترجمة الوكالة.

وذكر الوكالة التركية أن تغريدة أردوغان تأتي في "الذكرى الـ947 لانتصار السلطان السلجوقي، ألب أرسلان، على البيزنطيين في معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/ أب 1071"، لافتة إلى أن هذه المعركة وفقا لمؤرخين تعتبر "من أهم معارك التاريخ الإسلامي".