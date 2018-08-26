بعد إعلان وفاته فجر الأحد.. من هو السيناتور جون ماكين؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— توفي السيناتور الجمهوري، جون ماكين، فجر الأحد وفقا لما أعلنه مكتبه الرسمي في بيان، عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك في إحدى المستشفيات بأمريكا وإلى جانبه زوجته وابنته، وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عن هذه الشخصية التي تعتبر إحدى أهم الشخصيات السياسية وأكثرها نفوذا في الكونغرس الأمريكي.

انخرط جون ماكين في أكاديمية القوات البحرية الأمريكية في يونيو 1954 وخدم في القوات البحرية إلى العام 1981 وكان طيارا على قاذفة قنابل في حرب فيتنام، وانتخب ممثلا عن ولاية أريزونا بالكونغرس العام 1982 وأصبح نائبا عن الولاية العام 1986.

السيناتور ماكين عُرف بمواقفه وهجومه اللاذع ضد الرئيس الأمريكية دونالد ترامب، وسياساته الخارجية خصوصا فيما يتعلق بروسيا ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ"القاتل" إلى جانب مواقفه من إيران والبرنامج النووي وملف الحرب السورية ومطالباته لإرسال قوات أمريكية والتدخل بريا لحل الأزمة.

وكانت أسرة ماكين قررت، الجمعة، وقف علاجه لسرطان الدماغ، الذي يكافحه منذ أكثر من عام، في إعلان أثار موجة نادرة من التعاطف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تكريما لبطل حرب فيتنام والخبير السياسي البارز في الحزب الجمهوري.